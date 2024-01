Pronostic Nottingham Forest Arsenal : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Arsenal fait le taf à Forest

Nottingham Forest est parvenu à se maintenir pour son retour en Premier League. Artisan de la remontée et de ce maintien, Steeve Cooper n’a pas en revanche résisté à la mauvaise entame de sa formation. Pour relancer le club, les dirigeants ont misé sur le portugais Nuno Espirito Santo. Le technicien portugais a aidé sa formation à se reprendre en s’imposant notamment lors d’un déplacement à Newcastle (1-3) et lors de la réception de Manchester United (2-1). En revanche, ses hommes se sont inclinés lors de leur seul match disputé en 2024 face à Brentford (3-2) adversaire direct pour le maintien. A la suite de ce revers, Forest ne possède plus que 4 points d’avance sur le 1er relégable, Luton. Après avoir joué un replay face à Blackpool en FA Cup, Nottingham sera de nouveau contraint de disputer un match face à Bristol (0-0) à la suite de son nul du week-end en 16e de finale. Pour affronter Arsenal, le coach portugais ne pourra pas compter sur les Aina, Aurier, Boly, Kouyate, ou Niakhate engagés ou sortis de la CAN.

En face, Arsenal joue gros cette semaine puisqu’après ce déplacement à Nottingham, les hommes d’Arteta affronteront Liverpool dans une rencontre cruciale pour le titre. Les Gunners ont connu un passage compliqué en fin d’année 2023, avec une seule victoire en 5 journées de Premier League. Battu par West Ham et Fulham, Arsenal s’est repris en 2024 en dominant largement Crystal Palace (5-0). Entretemps, les Londoniens avaient été sortis de la FA Cup par Liverpool (0-2) à l’Emirates. La bande à Arteta s’apprête à disputer des échéances importantes face à Liverpool et contre Porto en 8e de finale de la Ligue des Champions. Pour disputer ces rencontres, Arteta compte sur les Martinelli, Trossard, Saka, Jesus, Rice ou Saliba. Lors des 2 dernières saisons, Arsenal était revenu avec deux revers de Nottingham en FA Cup et en Premier League. Déterminé à repartir de l’avant, Arsenal devrait prendre le dessus sur une équipe de Nottingham loin d’être au mieux. Auteur d’une pace face à Palace, Gabriel Jesus voudra retrouver le chemin des filets.

