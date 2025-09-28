S’abonner au mag
  • Espagne
  • Real Madrid

Après sa blessure, Dani Carvajal pourrait rater le prochain Clásico

JD
Après sa blessure, Dani Carvajal pourrait rater le prochain Clásico

Double peine.

En plus d’avoir essuyé une gifle dans le derby de la capitale espagnole (défaite 5-2) ce samedi et d’être la première équipe à prendre un but d’Antoine Griezmann depuis 218 jours, le Real Madrid a perdu son défenseur Dani Carvajal pour un petit bout de temps.

Prochain Clásico incertain

Sorti à l’heure de jeu et remplacé par l’ancien Rennais Eduardo Camavinga, le défenseur espagnol de 33 ans connaît le verdict de sa blessure, communiqué ce dimanche par son club : lésion du soléaire (un muscle inférieur) de la jambe droite (évidemment, la droite). Sans préciser la durée de son indisponibilité, le Real pourrait être privé de son international – déjà éloigné des terrains plusieurs mois la saison dernièrependant quatre semaines.

Concrètement, cela signifie que Carvajal sera absent à coup sûr pour le déplacement des Madrilènes chez l’ogre du Kairat Almaty mardi prochain en Ligue des champions, mais aussi pour le prochain rassemblement de la sélection espagnole, laquelle affronte la Géorgie le 11 octobre dans le cadre des qualifications pour le prochain Mondial et, surtout, le prochain Clásicoprévu le 26 octobre à domicile.

Une illustration de plus de la complexité du système soléaire.

Xabi Alonso : « Aucune excuse »

JD

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
  • L'enquête de l'été!
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

L’anesthésiste-réanimateur Frédéric Péchier a-t-il empoisonné 30 personnes et tué 12 d’entre elles, en se faisant passer pour un héros lorsqu’il les sauvait ou tentait de le faire? C’est ce que son procès, qui s’ouvre en septembre, devra permettre de juger. Ici sont racontés les événements, qui ont eu lieu à Besançon, dans le Doubs, entre 2008 et 2017, tels qu’ils se sont exactement passés.

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

01
Revivez Lille-Lyon (0-1)
Revivez Lille-Lyon (0-1)

Revivez Lille-Lyon (0-1)

Revivez Lille-Lyon (0-1)
20
Revivez PSG-Auxerre (2-0)
Revivez PSG-Auxerre (2-0)

Revivez PSG-Auxerre (2-0)

Revivez PSG-Auxerre (2-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!