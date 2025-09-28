Après sa blessure, Dani Carvajal pourrait rater le prochain Clásico

Double peine.

En plus d’avoir essuyé une gifle dans le derby de la capitale espagnole (défaite 5-2) ce samedi et d’être la première équipe à prendre un but d’Antoine Griezmann depuis 218 jours, le Real Madrid a perdu son défenseur Dani Carvajal pour un petit bout de temps.

Prochain Clásico incertain

Sorti à l’heure de jeu et remplacé par l’ancien Rennais Eduardo Camavinga, le défenseur espagnol de 33 ans connaît le verdict de sa blessure, communiqué ce dimanche par son club : lésion du soléaire (un muscle inférieur) de la jambe droite (évidemment, la droite). Sans préciser la durée de son indisponibilité, le Real pourrait être privé de son international – déjà éloigné des terrains plusieurs mois la saison dernière – pendant quatre semaines.

Concrètement, cela signifie que Carvajal sera absent à coup sûr pour le déplacement des Madrilènes chez l’ogre du Kairat Almaty mardi prochain en Ligue des champions, mais aussi pour le prochain rassemblement de la sélection espagnole, laquelle affronte la Géorgie le 11 octobre dans le cadre des qualifications pour le prochain Mondial et, surtout, le prochain Clásico, prévu le 26 octobre à domicile.

Une illustration de plus de la complexité du système soléaire.

Xabi Alonso : « Aucune excuse »