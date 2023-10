Après les propos de Gérald Darmanin, le clan Benzema va porter plainte

Encore dans les affaires malgré lui ?

Accusé d’être en « lien notoire avec les Frères musulmans » par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, Karim Benzema se retrouve une nouvelle fois embarrassé. Au micro de RMC ce jeudi matin, son avocat Me Hugues Vigier a tenu à corriger les dires de l’homme politique. Est-il vraiment proche de cette organisation dont l’objectif est la renaissance islamique et l’implantation de républiques islamiques dans les pays à majorité musulmane ? « Vous me permettrez une réponse courte : non, c’est absolument faux. Je n’ai pas grand-chose à dire à cet égard. ‘Notoire’, ce mot est mal choisi parce que personne n’avait jamais entendu parler de cela. Karim Benzema pourrait le confirmer lui-même, il n’a aucun lien, ni de loin, ni de près, avec les Frères musulmans, c’est inimaginable ce qui a été tenu comme propos. »

L’avocat du joueur d’Al-Ittihad avait déjà contre-attaqué et en a remis une couche en annonçant qu’une plainte allée être déposée pour « fausse information » et « injure publique » à l’encontre de l’ancien maire de Tourcoing. « Il (Darmanin) n’étaie pas (ses propos), il décrit une partie qui serait devenue plus observante, explique Me Hugues Vigier. À supposer que ce soit vrai, quel lien avec les Frères musulmans ? Ce qui est absolument incroyable, c’est que le premier policier de France soit capable de tenir de pareils propos sans aucune vérification. Vous avez vu la temporalité de ce qu’il a dit à cet égard, on ne comprend pas pourquoi ces propos viennent dans cette phrase, comme s’il fallait dire quelque chose inscrit dans un coin pour que ça fasse du bruit. C’est inadmissible. » Selon Le Parisien, d’autres plaintes seraient déposées contre Nadine Morano, qui a qualifié Karim Benzema d’« élément de propagande du Hamas », et Frank Tapiro, qui le décrit comme « complice du terrorisme ».

De quoi fêter ses derniers jours en tant que Ballon d’or en titre.

