Antoine Griezmann se transforme en commentateur de foot US

Griezmann le chat noir.

Enorme fan de NBA et de basket-ball, Antoine Griezmann est avant tout un fan de sports US. Présent à Paris pour disputer le match de l’équipe de France face à l’Irlande, le joueur de l’Atlético de Madrid en a profité pour passer une tête chez BeIN Sports, en ouverture de la saison de NFL. Supporter des Kansas City Chiefs, les champions en titre, et notamment de leur quarterback star, Patrick Mahomes, le couteau suisse des Bleus a fait preuve d’une belle connaissance du sport et de son actualité.

😂 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐝 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐢𝐧𝐞 𝐆𝐫𝐢𝐞𝐳𝐦𝐚𝐧𝐧 𝐬'𝐢𝐧𝐜𝐫𝐮𝐬𝐭𝐞 𝐜𝐡𝐞𝐳 𝐛𝐞𝐈𝐍 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓𝐒 après le match France – Irlande pour commenter un match de NFL en LIVE !#beINSPORTS #NFLextra pic.twitter.com/Kr7R0BvOCs — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 8, 2023

Sur le terrain, les Chiefs se sont inclinés d’un points face aux Detroit Lions, et le moins que l’on puisse dire, c’est que Griezmann a clairement porté la poisse à son équipe. Trois actions après son arrivée en studio, Patrick Mahomes se fait intercepter et les Chiefs concèdent un touchdown. Ce à quoi le principal intéressé n’a pu répondre que d’un simple : « Je vais rentrer à la maison. »

Et dire que si Grizou avait fait du foot US, on n’aurait jamais pu profiter de ses affreuses teintures sur le terrain.

XV choses à savoir sur le XV de France