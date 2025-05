Antoine Arnault est devenu fan de la Ligue 2

Tous fans de Robert Malm.

Le Paris FC est officiellement en Ligue 1 et le club de la capitale a commencé à fêter ça du côté de Martigues, où le point du nul a suffi à valider la montée en parallèle du 3-3 concédé par Metz face à Rodez.

Il y a eu l’émotion de Pierre Ferracci, forcément, qui a pris la parole dans le vestiaire pour enchaîner les remerciements et partager sa joie de voir son club rejoindre l’élite du football français. Lui qui avait prédit que le PFC validerait sa montée à Martigues, comme raconté par Antoine Arnault, le propriétaire du club, également présent au stade Francis-Turcan.

« Je me suis retrouvé devant des Pau-Metz… »

« Je sais que ça n’a pas été facile pour nous. On est arrivé dans une équipe déjà en tête ex aequo de L2 et vous voyez arriver un grand actionnaire, puissant, connu, sauf que vous êtes déjà une équipe, un club et que vous avez des résultats extraordinaires, a déroulé le milliardaire devant le groupe. La manière dont vous avez géré la pression, c’était extraordinaire à voir. »

L’homme d’affaires serait même tombé amoureux de ce championnat. « Franchement, j’ai découvert la Ligue 2, je me suis retrouvé devant des Pau-Metz à 22h30 le soir, je ne comprenais même pas ce qui m’arrivait, je me mettais à hurler, a-t-il raconté. C’est d’ailleurs assez extraordinaire, la Ligue 2, et je pense que je vais continuer à regarder. »

Le multiLigue 2, ce plaisir simple de la vie.

Le Paris FC débarque en Ligue 1 !