Anthony Lopes : « Il n’y a qu’avec des joueurs de caractère qu’on arrivera à s’en sortir »

C’est par ici la Ligue 2 ?

Battu par Clermont sur sa pelouse, l’Olympique lyonnais est lanterne rouge de Ligue 1 après neuf journées. Incapables de remporter le moindre match jusqu’à présent, les Gones sont au plus mal. « Dans la situation dans laquelle on est, si on démarre le match en étant un peu en dilettante, en étant pas agressifs, on le paie cash, a réagi Anthony Lopes au micro de Prime Vidéo au coup de sifflet final. J’aimerais bien revoir l’action du premier but, je trouve ça assez incroyable qu’on arrive à faire un contrôle de la poitrine alors que le ballon vient de derrière. Mais c’est comme ça on ne peut pas revenir en arrière, ça nous met bien la tête dedans. »

🗣 Anthony Lopes : "Il n'y a qu'avec des joueurs de caractère que l'on arrivera à s'en sortir." Les mots forts du portier lyonnais après une nouvelle défaite de son équipe. #OLCF63 pic.twitter.com/PMPxephZUM — Prime Video Sport France (@PVSportFR) October 22, 2023

Les hommes de Fabio Grosso vont désormais devoir trouver des solutions pour redresser la tête pour ne pas continuer à s’enfoncer. « On est dans une situation très compliquée, ça fait des années que le club n’a pas connu et dans l’effectif je ne sais pas s’il y en a beaucoup qui ont connu cette situation, a poursuivi le dernier rempart portugais. Il n’y a qu’avec des joueurs de caractère qu’on arrivera à s’en sortir. On a fait des choses très mauvaises, maintenant on doit s’en sortir ensemble parce que personne ne va nous aider à part nos supporters, qui nous ont encore soutenu ce soir. »

Du caractère, il en faudra dans une semaine dans la tempête du Vélodrome.

