Liverpool conscient qu’Alisson ne jouera pas « le match de sa vie à chaque match »

Une question d’orgueil.

Bousculé au Parc des Princes, Liverpool a obtenu une victoire inespérée en toute fin de match grâce à son supersub Harvey Elliott (0-1). Le leader de la Premier League a l’avantage avant de recevoir le Paris Saint-Germain mardi soir, mais Andrew Robertson se montre méfiant. « Ce sera un match difficile. C’est une équipe exceptionnelle, probablement la meilleure que nous ayons jouée cette saison », estime-t-il dans des propos rapportés par The Athletic.

Le latéral écossais, exposé sur son côté, attend de son équipe qu’elle montre un visage bien plus conquérant qu’au Parc des Princes. « Nous avons pris l’avantage, ce qui est important, mais nous pouvons évidemment mieux jouer que mercredi, c’est clair. Nous devrons mieux jouer, car nous ne pouvons pas compter sur Alisson pour jouer le match de sa vie à chaque match, insiste-t-il. Nous devons être plus offensifs. Nous devons être meilleurs sans le ballon. […] C’est à nous de réagir et d’être performants, car ce n’est pas facile d’atteindre les quarts de finale de la Ligue des champions, surtout avec le tirage au sort que nous avons eu. »

Red échaudé craint le PSG.

Le PSG connaît son arbitre contre Liverpool