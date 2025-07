L'Olympique de Marseille accroché par un club belge

La vie sans Rongier, c’est tout de suite plus compliquée.

Après s’être largement imposé face à l’Excelsior Maassluis (5-0), modeste formation de troisième division néerlandaise, dimanche, l’Olympique de Marseille a eu bien plus de mal face au Royal Olympic Club de Charleroi ce lundi. Les hommes de Roberto De Zerbi n’ont pu faire mieux qu’un match nul face à la formation belge, qui évolue en deuxième division (1-1).

🎥 Le 𝐛𝐨𝐮𝐥𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐧𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐌𝐚𝐬𝐨𝐧 𝐆𝐫𝐞𝐞𝐧𝐰𝐨𝐨𝐝 pour permettre aux Olympiens de revenir au score face à Charleroi ! 💣⚽️ Retrouvez le résumé complet de #ROCCOM 👉https://t.co/VPOcEjPRPf#SublimeCôtedIvoire ✨ pic.twitter.com/9KnFl66XCe — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 21, 2025

Une expulsion pour du beurre et un top but

Avec un onze très remanié, positionné en 3-4-2-1, les Phocéens ont d’abord encaissé un but dès la 23ᵉ minute avant qu’Amir Murillo ne reçoive deux cartons jaunes consécutifs. Pour ne pas fausser la rencontre, les Olympiens ont pu continuer la rencontre à onze. Servi par Pierre-Emile Højbjerg côté droit, Mason Greenwood a inscrit un nouveau but en logeant le cuir en pleine lucarne opposée grâce à une frappe surpuissante, permettant aux siens d’obtenir le nul et de signer un quatrième pion en deux matchs de préparation.

Prochain rendez-vous samedi face à Gérone.

