Amazon souhaite devenir partenaire de la future chaîne de la LFP

Un pion de plus dans le jeu d’échecs du football français.

Nicolas de Tavernost, nouveau directeur général de LFP Média, a pour mission de redresser le football français, tout en trouvant un diffuseur fiable pour la saison prochaine. L’idée de la chaîne 100% Ligue 1 semble être une priorité, et pour cela, la Ligue doit s’associer avec un diffuseur. Pour le moment, elle aurait sondé une grande partie des acteurs connus (beIN Sports, Canal+, Disney…).

Ce mercredi 14 mai, Alex Green, le patron des sports de Prime Video, a donné une interview à L’Équipe, dans laquelle il affirme être « en échanges réguliers avec la Ligue par l’intermédiaire de nos équipes françaises. Tout doit aller vite maintenant et nous pensons être un excellent partenaire pour la Ligue et sa future chaîne. Nous pouvons contribuer grandement à sa large diffusion et à son succès ».

Diffuser non, co-diffuser oui !

Quand le journal lui demande pourquoi Prime Video – diffuseur de la Ligue 1 de 2021 à 2024 – n’a pas participé aux négociations l’été dernier, il répond : « Nous n’avons pas participé à la mise aux enchères officielle mais nous étions impliqués ensuite dans les discussions de gré à gré. Nous souhaitions poursuivre mais pas nécessairement avec le même volume de matchs et le même modèle car cela n’avait pas vraiment fonctionné ».

Pour rappel, le 21 juin 2024, LFP Médias avait annoncé réfléchir à créer sa chaîne 100% Ligue 1, faute de diffuseur. L’arrivée de DAZN a permis de repousser tout ça, mais maintenant que la plateforme anglaise a décidé de se désengager du contrat, l’idée de la Ligue ressurgit. Tout comme ceux qui ont claqué la porte au nez lors des négociations. Parce que diffuser la Ligue 1, c’est relou et ça coûte cher. Mais aider la LFP à mettre en place une chaîne et co-diffuser avec, ça intéresse tout le monde.

Plus on est de fous, plus on rit.

