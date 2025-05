Une joueuse italienne imprime son CV sur son maillot pour son dernier match

Pas évident pour tout le monde la reconversion.

Alia Guagni, une défenseure italienne de 37 ans évoluant à Côme en première division, a joué son dernier match contre Naples ce week-end (victoire 3-1). Celle qui compte 35 sélections avec l’Italie se retire du football professionnel. Mais pas de temps à perdre. Elle ne gagne des millions comme ses homologues masculins, et doit déjà penser à la reconversion. Alors pour marquer le coup, l’ancienne joueuse de l’AC Milan a décidé d’imprimer son CV sur son maillot.

Mettre en avant l’incertitude du futur des joueuses

« Après une carrière sur le terrain, nous, footballeuses, sommes contraintes d’arrêter et de faire face à un vide. Nous n’avons pas de chemin tracé vers la vie professionnelle et nous ne pouvons pas arrêter de travailler », a-t-elle déclaré à The Athletic.

Pour lutter contre cette incertitude, Alia Guagni et son club ont lancé le programme Beyond au cours de cette saison, offrant un accompagnement aux joueuses partant à la retraite. Dans un communiqué, le club a affirmé que « cet engagement à long terme garantit que les athlètes ne soient pas laissés pour compte et qu’elles soient soutenues dans la construction d’un avenir significatif et épanouissant au-delà du football ».

Une vue sur le lac de Côme, ça peut aider.

