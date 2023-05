Alexandre Lacazette valide un possible retour de Samuel Umtiti à l’OL

Oui, mon général !

Alexandre Lacazette voit d’un bon œil le retour d’un ami Samuel Umtiti à Lyon et l’a fait savoir. En conférence de presse avant le match de son équipe face à Reims, le capitaine ne s’est pas retenu de valider cette éventualité : « Ce serait un rêve, a clairement affirmé l’attaquant aux 26 buts en Ligue 1 cette saison. Il a prouvé qu’il était de retour et que son corps le suivait. Tant mieux pour moi et le club s’il revient à Lyon. Je ne sais pas à qui parler pour l’instant (pour échanger sur son retour), mais on essaiera. »

Actuellement à Lecce, le défenseur de 29 ans a déclaré dans l’émission Canal Football Club qu’il souhaitait retrouver l’homme qu’il a connu en centre de formation à l’OL et avec qui il a évolué en professionnel jusqu’en 2016 : « Dernièrement, on en parlait, et j’aimerais vraiment rejouer avec lui avant la fin de ma carrière. » Son passage à Barcelone n’ayant pas connu le succès escompté, notamment à cause de ses nombreuses blessures, le champion du monde 2018 revit cette saison à Lecce où il est prêté. Le joueur a notamment participé à 23 matchs sur les 36 joués jusqu’ici en championnat par son club.

