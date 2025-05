Alexandre Lacazette va quitter l’OL, Rayan Cherki lui rend un bel hommage

Au revoir le Général de Gone.

Samedi soir, face à Angers, Alexandre Lacazette disputera son dernier match sous les couleurs de l’OL. 22 ans après avoir rejoint le club en 2003, alors qu’il n’était encore qu’un gamin des équipes jeunes, le numéro 10 s’apprête à tirer sa révérence là où tout a commencé.

Le 30 juin prochain, son contrat arrive à terme. Et cette fois, le club ne le prolongera pas. C’était attendu mais le départ est officiellement acté. Paulo Fonseca l’a confirmé ce jeudi : « J’ai discuté avec Alex aujourd’hui. C’est vrai, ce sera son dernier match ici. Ce sera une motivation supplémentaire pour l’équipe.» Le coach portugais n’a pas tari d’éloges : « Il a fait des choses magnifiques pour ce club. C’est un grand professionnel, j’ai adoré travailler avec lui. On doit faire un grand match pour lui, il mérite une belle sortie. »

« La plus grande légende de l’OL », selon Cherki

Rayan Cherki, son coéquipier et ami, a pris la parole avec émotion : « Il m’a toujours défendu. J’ai toujours essayé de lui donner le maximum de moi-même. Merci mon frère pour ce que tu as fait pour le club et pour moi. C’est la plus grande légende de l’OL selon moi. J’espère qu’il a aimé jouer à mes côtés, moi en tout cas j’ai adoré jouer avec lui. »

En espérant un dernier clin d’œil : « Ce serait magnifique de faire une 11e passe décisive pour son 200ème but avec l’OL. Je vais tout faire pour qu’il marque. » Selon Foot Mercato, l’attaquant devrait s’engager à Neom en Arabie saoudite, un an après avoir été déjà proche d’y signer.

Un hommage bien mérité l’attend en tout cas samedi contre Angers.

