Alessia Russo rejoint Arsenal

Sortez les canons !

En fin de contrat avec Manchester United, Alessia Russo avait annoncé quitter le club mancunien après trois saisons au plus haut niveau avec le récent vice-champion d’Angleterre. La star de la sélection anglaise s’est finalement engagée avec Arsenal, qui lui faisait les yeux doux depuis plusieurs mois.

Welcome to the Arsenal family.

Alessia Russo is our new No.23 ❤️ pic.twitter.com/EHItELutGZ

— Arsenal Women (@ArsenalWFC) July 4, 2023