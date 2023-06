Alessia Russo quitte Manchester United

Coup dur pour les Red Devils.

La star d’Old Traffrod Alessia Russo ne prolongera pas son aventure dans le nord de l’Angleterre. En fin de contrat en juin, elle ne va pas resigner pour Manchester United, où elle vient de passer les trois dernières saisons. La joueuse de 24 ans aura donc joué 59 matchs et marqué 26 buts avec le maillot de MU.

It’s been the hardest decision I’ve ever had to make.@ManUtdWomen, thank you for everything ❤️ pic.twitter.com/kzvQ0zgL9V

— Alessia Russo (@alessiarusso7) June 16, 2023