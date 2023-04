Aleksander Čeferin réélu à la tête de l’UEFA

La concurrence était pourtant folle !

À l’image de Gianni Infantino à la FIFA le 16 mars dernier, Aleksander Čeferin n’avait aucun concurrent et a lui aussi été réélu par acclamation à la tête de son institution : l’UEFA. La décision s’est confirmée lors du congrès de l’instance européenne qui s’est déroulé à Lisbonne ce mercredi.

Le Slovène de 55 ans rempile donc pour un troisième mandat d’une durée de quatre ans (soit jusqu’en 2027). Il est en poste depuis 2016 et la suspension de Michel Platini par la Commission d’éthique de la FIFA.

2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣ UEFA President Aleksander Čeferin has been re-elected for a further four-year term at #UEFACongress in Lisbon. pic.twitter.com/zliYcPZd2H

