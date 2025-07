Alassane Pléa revient sur son court passage en équipe de France

Une histoire longue avec l’Allemagne, mais courte avec les Bleus.

Après sept ans de bons et loyaux services avec le Borussia Mönchengladbach, Alassane Pléa a décidé de prendre la tangente. Direction Eindhoven et le PSV de Peter Bosz, qualifié pour la prochaine Ligue des champions. Un nouveau projet que l’attaquant français décrit comme « parfait ».

Il n’a pas voulu changer de sélection

Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’ancien Niçois est revenu sur sa (courte) aventure en équipe de France. Une sélection, en novembre 2018 lors d’un amical face à l’Uruguay, une entrée en jeu, et puis… plus rien. « Je me voyais continuer sur ma lancée, explique-t-il. Ce qui m’arrivait était magnifique, mais j’étais assez lucide. Je savais qu’en équipe de France, il y avait énormément de concurrence, des joueurs qui jouent dans de très grands clubs. Après, c’est le choix du coach. Tant que j’étais performant pour mon club, c’était le principal. Toutes ces années, j’ai rarement été blessé, j’ai toujours joué. Je n’ai pas de regrets. »

Avec une seule sélection lors d’un match amical, Pléa aurait pu se laisser tenter par le Mali, pays d’origine de ses parents. Mais il avait récemment déclaré sur Twitch qu’il avait refusé, par conviction : « Après ça, je n’ai pas voulu changer de sélection parce que ce n’était pas correct. J’avais fait ce choix-là. Par respect pour les autres joueurs, je ne voulais pas changer », avait-il avoué.

Une sélection, ça se savoure.

