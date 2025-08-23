S’abonner au mag
Équipe de France : Rabiot reste dans les plans de Deschamps

Équipe de France : Rabiot reste dans les plans de Deschamps

2018 est un temps ancien.

Avec une fin d’été agitée à l’Olympique de Marseille, Adrien Rabiot s’est offert un nouveau feuilleton. De quoi interroger sur son statut en équipe de France à un an de la Coupe du monde, lui qui se retrouve – pour le moment – sans club. Mais comme le précise L’Équipe, l’affaire Rabiot n’inquiète pas vraiment à la FFF. En effet, le milieu de terrain est toujours considéré comme un cadre des Bleus et seul son état physique d’ici la trêve internationale du mois de septembre, pose question.

Trouver un nouveau club d’ici le début des qualifications au Mondial

Ainsi, Didier Deschamps et son staff verraient d’un bon œil que leur relayeur trouve un club d’ici la fin du mercato, afin de disposer d’un groupe relativement complet à l’aube des qualifications au prochain Mondial. Pas d’inquiétude sur le long terme pour Rabiot donc, mais un élément supplémentaire à gérer pour des Bleus toujours en quête d’un second souffle.

Il manqué deux ans de sélection, il peut bien manquer deux matchs…

Didier Deschamps donne rendez-vous pour sa liste de rentrée des Bleus

