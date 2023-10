Accusé à tort dans l’affaire des paris, Barella devrait engager des actions en justice

Il ne fait pas bon s’appeler Nicolò en ce moment.

En Italie, ces derniers jours ont été rythmés par les révélations multiples autour de l’affaire des paris illégaux, dans laquelle Nicolò Fagioli (suspendu), Sandro Tonali et Nicolò Zaniolo sont impliqués. Alors que la presse et les diverses sources du dossier évoquent l’implication de plusieurs autres joueurs, le de Nicolò Barella, milieu de terrain de l’Inter, est revenu avec insistance.

Des accusations que l’intéressé n’a, semble-t-il, pas apprécié et qu’il a tenu à corriger via un communiqué : « Je n’ai jamais aimé les jeux d’argent, encore moins les paris (spécialement sur mon travail). La seule chose qui m’intéresse c’est de protéger mes filles et ma famille de cette m… C’est pour cette raison que je vais engager des actions en justice à partir d’aujourd’hui. » Le joueur n’apporte pas de précision quant aux actions précises qu’il veut engager.

Barella n’est pas complètement cuit.

Giuseppe Marotta règle ses comptes avec Milan Škriniar et Romelu Lukaku