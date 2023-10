Accrochée par la Moldavie, la Pologne s’éloigne de l’Euro

Pologne 1-1 Moldavie

Buts : Swiderski (28e) pour les Aigles // Nicolaescu (26e) pour la Moldavie

Ça ne vole pas bien haut.

La Pologne est complètement mal en point dans son groupe de qualification pour l’Euro 2024. Troisième avec un match de plus disputé et un point de moins que la Tchéquie – deuxième et donc qualifiée pour la prochaine grosse compétition internationale –, la sélection de Robert Lewandowski (blessé pour ce rassemblement) s’est clairement mis des bâtons dans les pattes ce dimanche soir. Dominatrice dans le jeu, la Pologne n’a toutefois pas réussi à renverser la Moldavie pour le compte de la huitième journée de la phase de qualification. Pour rappel, Michal Probierz avait succédé à Fernando Santos, ancien sélectionneur du Portugal, en septembre dernier. Les résultats ne suivent malheureusement pas.

Prochain rendez-vous : réception de la Tchéquie. Il faudra absolument gagner et espérer que la bande de Tomas Soucek ne gagne pas face à la Moldavie, à la maison, le 20 novembre prochain…

