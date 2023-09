Décès de Violeta Mițul, internationale moldave

Violeta Mițul, internationale moldave, est décédée à la suite d’un accident de randonnée survenu le week-end dernier. Annoncée par l’UEFA, cette disparition a évidemment ému le monde du football. À seulement 26 ans, la défenseuse portait les couleurs du club islandais de Einherji, qui lui a rendu hommage ce vendredi lors d’un match servant à récolter des fonds.

Avec 40 capes en sélection moldave, Violeta Mițul incarnait le présent et le futur du pays. Elle a remporté trois coupes nationales, en Moldavie et en Roumanie avec Alga Tiraspol et Vasas Femina.

European football is mourning Moldovan national team player Violeta Mițul, who has passed away at the age of just 26 following a tragic accident.

Rest in peace, Violeta.

— UEFA (@UEFA) September 8, 2023