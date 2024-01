À un mois du procès de Daniel Alves, sa mère fait l'objet d'une plainte

Une jeune femme accuse Daniel Alves de l’avoir violée, fin décembre 2022, dans les toilettes d’une discothèque à Barcelone. L’ancien latéral du Barça est incarcéré depuis janvier 2023 et sera jugé en février pour agression sexuelle, catégorie pénale comprenant le viol en Espagne. Le parquet espagnol a requis neuf ans de prison contre lui. Comme le rapporte la presse catalane, l’avocat de la victime présumée a déposé ce jeudi une plainte contre la mère d’Alves et le journal La Razón, pour avoir publié des images et révélé l’identité de leur cliente alors que le tribunal de Barcelone avait demandé aux parties de préserver l’image et l’identité de la victime.

La mère du footballeur a repris, sur les réseaux sociaux, une vidéo sur laquelle apparait la victime présumée. Le journal, de son côté, a publié des captures d’écran de ladite vidéo, avant de les effacer. Le parquet de Barcelone envisagerait d’engager des poursuites judiciaires contre la mère d’Alves, pour la diffusion d’images de la victime.

Mourinho : « Le Brésil ne m'a pas appelé »