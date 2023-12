À Lyon, l’équipe de France affrontera l’Allemagne à guichets fermés

Après tout, les Lyonnais aussi ont le droit d’espérer voir l’équipe à domicile l’emporter.

Il n’aura fallu que quelques heures pour que toutes les places mises en vente ce jeudi pour la rencontre entre la France et l’Allemagne du 23 mars prochain ne trouvent preneur. Après avoir ouvert la boutique en ligne à 11 heures, la Fédération française de football a annoncé en début de soirée que le match amical se jouerait à guichets fermés dans l’enceinte du Groupama Stadium. Kylian Mbappé et ses coéquipiers vont faire leur retour dans la capitale des Gaules pour la première fois depuis septembre 2021 et une victoire contre la Finlande (2-0) avant le Mondial 2022.

🚨 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲-𝗔𝗹𝗹𝗲𝗺𝗮𝗴𝗻𝗲 𝘀𝗲 𝗷𝗼𝘂𝗲𝗿𝗮 𝗮̀ 𝗴𝘂𝗶𝗰𝗵𝗲𝘁𝘀 𝗳𝗲𝗿𝗺𝗲́𝘀 🏟 Tous les billets mis en vente ce jeudi à 11h pour le grand public ont tous trouvé preneurs en quelques heures ! https://t.co/WlWjgTW0sT — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 14, 2023

Annoncée en grande pompe par Rudi Völler en marge du tirage au sort de l’Euro 2024, cette sortie loin du Stade de France – en pleine préparation pour les Jeux olympiques – sera la première de l’année civile pour les Bleus qui ont justement en ligne de mire la compétition estivale disputée outre-Rhin.

Lancer 2024 en lavant l’affront de septembre serait idéal pour la bande de Deschamps.

