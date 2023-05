À Concarneau, les travaux de rénovation du stade ont débuté

Dur de trouver une coloc.

Promu en Ligue 2, l’US Concarneau doit mettre son stade Guy-Piriou aux normes pour pouvoir accueillir des matchs dans l’antichambre de l’élite. « Les travaux sont engagés », a confirmé Marc Bigot, maire de Concarneau, auprès de L’Équipe. Pour Stéphane Le Mignan, l’entraîneur du club, les travaux auraient déjà dû débuter : « Ce n’est pas possible que la mairie n’ait pas lancé des travaux alors que cela s’est joué à trois fois rien la saison dernière », déclarait-il dans L’Équipe ce mardi, amer et pas encore sûr de rester à son poste la saison prochaine. La mairie a expliqué que la première réunion pour évoquer le stade s’était tenue dès le 25 janvier 2022 : « Nous ne sommes pas une entreprise privée, on a des obligations avec la commission des marchés et les conseils municipaux. Tout a été envisagé, même un bail emphytéotique. »

Les travaux prévoient la destruction d’une des tribunes et la construction d’équipements comme un parcage visiteurs ou encore un espace presse. L’US Concarneau a jusqu’au 15 juin pour communiquer à la LFP le nom du stade où le club évoluera la saison prochaine. Pour le moment, aucune décision n’a été prise. Brest a été sollicité, mais le président de l’US Concarneau, Jacques Piriou, a indiqué à Ouest-France que le club avait « des contacts plus avancés avec Lorient ».

Ça tombe bien : dans deux jours, c’est la fête des voisins.

