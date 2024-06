89% des femmes dans le football ont été victimes de discrimination, selon une étude

En voilà une stat accablante.

Mercredi dernier, une étude menée par le groupe Women in football a publié les résultats d’une étude menée en mai 2024 auprès de 995 femmes travaillant dans le monde du football, et les résultats sont inquiétants. Sur ces 995 femmes, 89% ont déclaré avoir déjà été victimes de discrimination. Des chiffres en hausse par rapport aux dernières études en la matière : 82% en 2023 et 66% en 2020. Une augmentation effrayante qui montre qu’il y a encore du chemin à faire concernant le sport féminin dans le monde.

Our 2024 survey results highlight the inadequacy of procedures for reporting sexism – this resonates with our #OpenDoorsAgenda

The agenda calls for specific measures to reform the governance of the game to ensure women in football feel safe

