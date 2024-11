Neal Maupay chambre les Lensois avec les Corons.

Du talk, sans le trash.

Vainqueur du RC Lens avec l’Olympique de Marseille ce samedi après-midi (1-3), Neal Maupay n’a pas laissé échapper l’occasion de chambrer ses adversaires lensois. L’une de ses publications postée sur les réseaux sociaux et sur laquelle on peut lire « Bonne nuit la Team OM » est en effet accompagnée des Corons de Pierre Bachelet, l’un des deux hymnes du RCL. De quoi faire sourire les Marseillais, et les Lillois aussi, très certainement.

Adepte du chambrage, Neal Maupay perpétue donc sa tradition depuis son retour en Ligue 1 l’été dernier. En revanche, pour les Lensois, rien de vraiment funky à trouver là-dedans, eux qui s’étaient déjà plaints des taquineries de Lucas Chevalier durant le derby perdu contre le LOSC (0-2) en octobre dernier.

On rit jaune (et rouge) à Bollaert.

