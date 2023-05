43 supporters interdits de stade à Alkmaar

Mérité.

À la suite d’affrontements entre supporters, au terme de la demi-finale retour de la Ligue Europa Conférence entre l’AZ Alkmaar et West Ham disputée jeudi dernier (victoire et qualification des Hammers 0-1), la police néerlandaise avait ouvert une enquête. Et ce vendredi, par voie de communiqué, l’AZ annonce avoir interdit de stade 43 hooligans impliqués dans l’incident. De plus, le club a tenu à préciser qu’« hormis cette décision du club, l’enquête pénale des autorités est toujours en cours », n’excluant pas d’autres sanctions à venir.

De son côté, l’UEFA doit encore examiner l’affaire et statuer sur un éventuel huis clos à infliger à l’AFAS Stadium d’Alkmaar.

Des supporters anglais ivres, mais victimes de violence : oui, cela existe.

La police néerlandaise menace de diffuser les photos des hooligans d'Alkmaar à la télévision