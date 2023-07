22-0 : Sassuolo signe le carton du jour

Ça ressemble à une victoire sans appel.

Parmi la pléthore de matchs amicaux disputés ce samedi, plusieurs ont accouché d’un écart fleuve au tableau d’affichage. On peut par exemple citer l’Eintracht Francfort, impitoyable avec Braunfels (15-1), ou le NAC Breda, qui n’a fait qu’une bouchée des Madese Boys (17-0). Mais la palme revient à Sassuolo, qui a passé un 22-0 au Real Vicenza, une formation italienne ne comptant que des jeunes et des joueurs libres en quête d’un contrat.

Au milieu de ce festival de buts, deux joueurs se sont illustrés dans les rangs neroverdi : Kristian Thorstvedt et Samuele Mulattieri, qui ont profité de la seconde période pour s’illustrer. Le premier a inscrit quatre buts, alors que le deuxième, recrue estivale, a planté un quintuplé. Avant la pause, Andrea Pinamonti et Janis Antiste – prêté à Amiens entre janvier et juin 2023 – s’étaient chacun distingués avec un triplé.

Au moins, tout le monde a pu se mettre en confiance.

