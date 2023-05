170 personnes interpellées en marge d’un match de D3 marocaine

Gérard Darmanin aime ça.

Ce mardi, les forces de l’ordre marocaines ont arrêté 170 personnes en marge d’un match de troisième division à Casablanca, entre le Tihad Athletic Sport et le Club Omnisports de Meknès (2-2), comme le rapporte le média Hespress. Les suspects sont accusés de « dégradations de biens publics et privés » et de « violences à l’encontre des forces de l’ordre ». Dix voitures, un bus et un véhicule de police ont été touchés, cinq policiers ont également été blessés. Une enquête a été ouverte.

Les interpellés font partie d’un groupe de 2500 supporters du CO Meknès qui se sont rendus à Casablanca pour soutenir leur équipe, et ce, malgré une interdiction de déplacement. Samedi dernier, une supportrice du Raja est décédée d’un malaise, selon la police, lors d’un match de Ligue des champions entre le Raja Casablanca et les Égyptiens d’Al Ahly. Des affrontements avaient alors éclaté entre des ultras du Raja et les forces de l’ordre.

Là encore, une enquête est en cours.

