Pas de vainqueurs lors du match des légendes de l’OM

Un score de parité pour un anniversaire démesuré.

À l’occasion du match des légendes de l’Olympique de Marseille pour les 125 ans du club, deux formations composées d’anciennes gloires du club se sont affrontées. D’un côté, l’équipe des Légendes olympiennes coachée par Gérard Gili et composée par Didier Drogba, Pascal Olmeta et Djibril Cissé notamment. En face, la formation des Légendes phocéennes entraînée par Éric Gerets contenait Marcel Desailly, Mamadou Niang et Romain Alessandrini, remplaçant de dernière minute de Franck Ribéry finalement forfait.

Les 🅒🅞🅜🅟🅞🅢 de 𝑳𝒆́𝒈𝒆𝒏𝒅𝒆𝒔 𝑶𝒍𝒚𝒎𝒑𝒊𝒆𝒏𝒏𝒆𝒔 et 𝑳𝒆́𝒈𝒆𝒏𝒅𝒆𝒔 𝑷𝒉𝒐𝒄𝒆́𝒆𝒏𝒏𝒆𝒔 #OM125 🌟 📺 En direct sur RMC Découverte, RMC et BFM Marseille pic.twitter.com/lawFU0AMTi — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 2, 2025

Un match spectaculaire

Avec un score final de 3 à 3, le spectacle a été au rendez-vous. Avec des réalisations de Bafé Gomis, Sonny Anderson, Gil Rui Barros, Brandão et Marc Libbra, les 38 380 spectateurs réunis au Vélodrome en ont pris plein les yeux.

𝑳𝒆́𝒈𝒆𝒏𝒅𝒆𝒔 𝑶𝒍𝒚𝒎𝒑𝒊𝒆𝒏𝒏𝒆𝒔 3️⃣-3️⃣ 𝑳𝒆́𝒈𝒆𝒏𝒅𝒆𝒔 𝑷𝒉𝒐𝒄𝒆́𝒆𝒏𝒏𝒆𝒔 #OM125 🌟 Le second but de 𝗦𝗼𝗻𝗻𝘆 𝗔𝗻𝗱𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻 🇧🇷 pic.twitter.com/u2GIQQ6Juq — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 2, 2025

C’est donc ça, vivre dans le passé.

