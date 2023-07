122 millions d’euros dépensés par le Real Madrid sont inexpliqués

Des chiffres embarrassants.

Une enquête du Telegraph pose question quant à la santé financière du Real Madrid. Ce mercredi, le quotidien britannique a révélé que 135 millions d’euros de paiements ont été dirigés vers une sous-catégorie « autres dépenses d’exploitation », dont 122 millions d’euros paraissent inexpliqués. Ce sont donc 20 % des coûts qui ne sont pas comptabilisés dans les derniers résultats financiers du club, publiés en octobre dernier. « Le club a refusé de répondre aux questions sur le sujet, y compris l’allégation spécifique selon laquelle les dépenses sont en fait, en tout ou en partie, des remboursements sur un accord avec un financier américain pour la vente de revenus marketing futurs », écrit The Telegraph. Le média britannique met en avant l’accord signé avec Providence Equity, un fonds d’investissement qui avait déjà placé le Real Madrid dans la tourmente après des accusations de fraude fiscale.

Le fonds américain a donné au club des liquidités en échange de la vente de flux de revenus futurs et, depuis lors, l’accord a été étendu en termes de durée et de valeur. « Rien n’indique que l’accord avec Providence soit illégal, même si l’on peut se demander s’il est conforme aux contrôles financiers de l’UEFA », explique l’enquête. De son côté, le Real Madrid assure à ses membres que la situation financière n’est pas en danger. Le club madrilène est bénéficiaire – de peu – grâce à la vente de joueurs, à son accord avec Providence et à la vente future de droits pour un montant de 360 millions d’euros. Alors que Florentino Pérez a demandé plus de transparence au football espagnol lors de l’affaire Negreira, c’est désormais à lui de montrer patte blanche après ces charges.

L'image de Kylian Mbappé ternie dans l'opinion publique