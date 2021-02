Brest renverse Bordeaux dans le money time

Brest (4-4-2) : Cibois - Faussurier, Chardonnet, Hérelle, Perraud - Belkebla (Honorat, 73e), Jean Lucas, Lasne, Faivre - Charbonnier (Mounié, 75e), Cardona (Le Douaron, 80e). Entraîneur : Olivier Dall'Oglio.



Bordeaux (4-2-3-1) : Costil - Kwateng (Lacoux, 75e), Baysse, Koscielny, Benito - Basic (Seri, 57e), Adli (Bakwa, 88e) - Oudin, Ben Arfa, De Préville (Traoré, 88e) - Hwang (Briand, 57e). Entraîneur : Jean-Louis Gasset.

Coaching gagnant.Après deux revers face aux leaders Lyon et Lille, Bordeaux a enchaîné une troisième défaite consécutive en s'inclinant dans les derniers instants face à des Brestois qui ont longtemps payé leur manque d'efficacité. Dans une rencontre plaisante où chaque équipe a eu son temps fort, les hommes d'Olivier Dall'Oglio se sont montrés plus malins pour aller gratter les trois points au nez et à la barbe des coéquipiers d'Hatem Ben Arfa. Malgré la large possession des Girondins, les occasions sont bretonnes. Beaucoup de tentatives, mais ni Jean Lucas (9), ni Paul Lasne (20), ni Gaëtan Charbonnier (27) n'ont été capables de cadrer. Irvin Cardona aurait pu être le héros de la première période, mais l'ancien Monégasque a vu son but refusé pour un hors-jeu logique de Gaëtan Charbonnier (45+1). Le moment de grâce interviendra plus tard.Le quart d'heure de pause a permis aux Bordelais de retrouver de la créativité et de concrétiser leur domination par l'intermédiaire de Hwang Ui Jo, auteur de son 6pion de la saison. Malgré l'ouverture du score, les Bretons sortent les crocs, et les remplaçants se chargent de remettre de l'ordre. Après une frappe de Franck Honorat repoussée par Benoît Costil, Steve Mounié enfile son costume depour marquer cinq minutes après son entrée en jeu, avant que Romain Faivre ne couche complètement les Bordelais dans la foulée. Un succès plus que bienvenu pour les Brestois qui retrouvent les trois points après cinq matchs sans victoire.