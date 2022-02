Brésil-Argentine va bien être rejoué

FIFA Disciplinary Committee decisions on Brazil v. Argentina match: https://t.co/Tfl7yO0UO1 pic.twitter.com/LfOGY6AAja — FIFA Media (@fifamedia) February 14, 2022

On va avoir droit à la deuxième revanche de la finale de Copa América Arrêtée au bout de quatre minutes le 5 septembre dernier pour cause de défaillances vis-à-vis du protocole Covid, la rencontre aller des éliminatoires au Mondial entre le Brésil et l'Argentine va être rejouée, a annoncé la FIFA. À noter que la(première du groupe) et l’(deuxième) se sont entretemps retrouvées en novembre pour un triste 0-0 et sont déjà qualifiées pour la prochaine Coupe du monde.En parallèle, la commission de discipline de l’instance internationale a condamné la fédération brésilienne à une amende de 477 000 euros pour des. D’autre part, la fédé argentine écope elle aussi de 191 000 euros d’amende pour. En outre, les deux fédérations devront s’acquitter d’une autre amende de 47 000 euros chacune. Emiliano Buendía, Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso et Cristian Romero, les quatre joueurs de Premier League au milieu de cette affaire , sont eux suspendus pour deux rencontres.Ça fait cher l’arrêt du match.