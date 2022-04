Bordeaux renverse Metz et s'offre le match de la peur

Bordeaux (5-3-2) : Poussin - Pembélé (Lacoux, 27e), Gregersen (Mensah, 63e), Guilavogui, Ahmedhodžić, Mangas - Onana, Ignatenko, Dilrosun (Mara, 83e) - Niang (Adli, 83e), Hwang. Entraîneur : David Guion.



Metz (5-3-2) : Caillard - Delaine, Bronn, Kouyaté, Kana-Biyik (Yade, 75e), Candé (Nguette, 83e) - Sarr, Pajot, N'Doram - Lamkel Zé (Mafouta, 56e), De Préville (Boulaya, 45e). Entraîneur : Benoît Tavenot.

Un peu d’espoir, à Bordeaux.D’abord menés au score, les Girondins ont su renverser la rencontre en deuxième mi-temps et s’offrir une victoire (3-1) pour quitter la place de lanterne rouge aux dépens de Messins poussés un peu plus vers la Ligue 2. Soutenus par des Ultramarines délocalisés, les Girondins font la meilleure entame. Mais Onana et Guilavogui ne trouvent pas la solution, voyant leurs tentatives flirter avec la barre transversale pour le premier (5) et repoussé par Caillard pour le second (7). Après avoir fait le dos rond, les Messins s’offrent une première excursion dans le camp Marine et Blanc : Lamkel Zé, sur un centre de De Préville, croise sa tête et trompe Poussin (21). Un gros coup sur la tête des hommes de Guion, qui perdent également Pembélé sur blessure (27). Après ça, les locaux multiplient les approximations. À l’image d’Ahmedhodžić (33) et Niang (38), qui ne trouvent pas le cadre. Bordeaux rentre donc aux vestiaires avec un but à rattraper, et un pied en Ligue 2.Sauf qu'après la pause, les Girondins continuent de pousser et prennent d’assaut les buts messins. Non sans réussite, Mangas reprend une passe déviée par la défense des Grenats et envoie une frappe croisée du gauche, elle aussi déviée, mais qui trompe Caillard (53). Les Girondins reprennent des couleurs et Niang, sur un centre de Mensah, parvient à reprendre du bout du pied pour tromper une nouvelle fois le gardien mosellan (68). Bordeaux exulte, avant de se faire peur sur la tentative de Delaine (78) : le latéral messin reprend au point de penalty, mais le ballon passe juste au-dessus. Qu’à cela ne tienne, les locaux résistent et Pajot manque sa tentative (85) avant que Adli ne vienne se charger d’un corner depuis la gauche. Sur ce coup-là, Caillard manque sa sortie et Hwang peut reprendre de la tête devant le but vite (88).Bordeaux fait le break et s’offre une première victoire depuis le 23 janvier dernier, dans un match ô combien important pour espérer une place dans l’élite la saison prochaine.