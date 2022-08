Bordeaux et Bastia cartonnent, Guingamp surprend Laval

Après un début de saison terne, Bordeaux a déroulé contre Rodez et retrouvé le sourire. Constat similaire pour Bastia, sans pitié face à Niort. Un bonheur que ne connaissent pas encore Sochaux ni Annecy, battus d'une courte tête sur les pelouses de Grenoble et Amiens. Mais le match de la soirée avait lieu en Mayenne, où Laval et Guingamp ont régalé le public avec des buts toujours plus fous.

Par Fabien Gelinat

Dominer n'est pas gagner. Malgré vingt tentatives pour le HAC, contre six seulement pour VA, c'est bien le club du nord qui repart du Hainaut avec la victoire. Un seul pion, l'œuvre d'Ilyes Hamache qui a envoyé le ballon dans le petit filet opposé. Résultat, le VAFC intègre provisoirement le top cinq en attendant le duel entre Caen et Metz lundi soir.Les Lionceaux ne rugissent plus. Passés proches d'un retour en Ligue 1 l'an passé, les Sochaliens peinent à démarrer leur saison. Déjà muets la semaine dernière, ils se sont cette fois-ci inclinés sur la pelouse du Stade des Alpes, la faute à un festival d'Abdoulie Sanyang peu après la demi-heure de jeu. Le reste, c'est une histoire de penalty manqué : Maxence Prévot maintient d'abord Sochaux à flot en écartant la tentative de Joris Correa, mais il est imité quelques minutes plus tard par Brice Maubleu, qui se détend sur sa droite pour mettre en échec Aldo Kalulu. 1-1 entre les gardiens, mais c'est bien Grenoble qui repart avec les trois points.Enfin des sourires à Bordeaux ! En déplacement à Rodez, les Girondins ont maîtrisé la rencontre et remporté leur premier match en seconde division depuis 1992. Décisif sur le premier but, une frappe limpide de Danylo Ignatenko, puis buteur sur le second après un gros travail de Fransérgio, Dilane Bakwa a été l'homme-clé des Bordelais offensivement. Pas franchement inquiétés par leurs adversaires et aidés par l'expulsion de Pierre Bardy, averti à deux reprises, les hommes de David Guion ont même droit à la cerise sur le gâteau suite au but, dans les derniers instants, du tout jeune Marvin De Lima. L'opération reconquête Ligue 1 est lancée.Si quelqu'un souhaite la définition de sang-froid, qu'il regarde le but de Mehdi Chahiri. Le joueur prêté par le Racing a réalisé un festival en feintant à deux reprises juste devant les cages de Quevilly avant de pousser le ballon au fond des filets. À cet instant, le PFC prenait deux buts d'avance puisque Maxime Bernauer avait très vite fait vibrer Charléty. Victoire sans trembler pour les Parisiens, malgré le penalty manqué de Pierre-Yves Hamel en seconde période, sa tentative trop axiale étant repoussée par Yohann Thuram, et malgré la réduction du score (trop ?) tardive de Balthazar Pierret.100% de plaisir pour ce duel de l'Ouest. Comme à Rodez, Paris ou Niort, le premier but de la partie est rapidement tombé puisque cinq minutes ont suffi à Anthony Gonçalves pour débloquer le tableau d'affichage. Revenu à Laval, son club formateur dans lequel il est resté jusqu'en 2016 avant de faire quelques années à Strasbourg et Caen, Gonçalves fait rugir le Stade Francis Le Basser en reprenant une merveille de centre de Julien Maggiotti. Plus beau but de la soirée ? Il ne sera même le plus beau de cette rencontre, Maxime Barthelmé lâchant déjà une superbe reprise à l'entrée de la surface lavalloise. Mais ce n'est rien comparé au probable pion de l'année en Ligue 2 : à presque quarante mètres, Jérémy Livolant voit le cuir lui arriver tranquillement et dégaine une demi-volée qui vient se loger dans la lucarne adverse. Elle est là, la véritable Ligue des talents.Il ne fallait pas trainer à l'apéro avant de se rendre au Stade René-Gaillard ce samedi soir. Non pas car l'accès au stade était difficile, mais parce qu'après seulement 24 minutes de jeu, quatre pions avaient déjà été plantés, tous inscrits par Bastia. Une quarantaine de secondes ont suffi à Dylan Tavares pour ouvrir les hostilités, imité une minute plus tard par Frank Magri. Le natif d'Agen colle une deuxième prune aux Chamois vingt minutes plus tard, juste après avoir vu son coéquipier Abdoulaye Ndiaye participer à la fête, de la tête. Seule éclaircie niortaise, le penalty de Bilal Boutobba, le seul de ce multiplex à terminer au fond des filets. Une semaine après son raté contre Laval, Bastia lance définitivement sa saison.Amiens à l'expérience. Face au promu savoyard, les Amiénois ont longtemps manqué de réussite face au but, à l'image d'un énorme manqué d'Ange Chibozo qui a tenté sa chance face à Florian Escales alors que deux coéquipiers avaient le but ouvert à ses côtés. Les Picards poussent finalement un gros ouf de soulagement à moins de dix minutes de la fin du temps réglementaire, moment choisi par Tolu Arokodare pour faire parler sa finition. Deux matchs, deux défaites : Annecy prend l'eau.