Bordeaux coule Saint-Étienne

Saint-Étienne (4-2-3-1) : Green - Sow (Camara, 45e+2), Moukoudi, Nade, Kolodziejczak (Krasso, 67e) - Gourna-Douath, Neyou - Hamouma (Nordin, 67e), Khazri, Bouanga (Aouchiche, 83e) - Ramírez (Trauco, 67e). Entraîneur : Claude Puel.



Bordeaux (3-4-2-1) : Costil - Kwateng, Gregersen (Zerkane, 72e), Mexer - Pembélé, Otávio (Fransérgio, 72e), Onana, Mangas - Adli (Mediou, 89e), Dilrosun (Oudin, 64e) - Hwang (Mara, 89e). Entraîneur : Vladimir Petković.

Les Girondins respirent, les Verts en apnée.Dans un match entre deux équipes encore incapables de l'emporter depuis le début de la saison, Saint-Étienne et Bordeaux se sont livré un véritable combat, remporté au finish par les Girondins grâce à un doublé de Hwang.Les hostilités ne mettent que quelques minutes à se lancer dans un Chaudron en fusion pour ses 90 ans. Parfaitement lancé par Onana, Adli décale impeccablement Hwang pour glacer le peuple vert d'entrée. Un but qui libère les Stéphanois, qui se livrent sans calculer. Hamouma pense obtenir un penalty (16), puis frappe juste à côté du poteau (26). Si Hwang est proche du doublé (35), Khazri vient rappeler la domination des hommes de Claude Puel, en même temps que leur manque d'efficacité (44).Sous un véritable déluge, le début de seconde période se transforme rapidement en partie de water polo, entre glissades et ballon freiné sur chaque passe. Pas suffisant pour stopper les Verts, mais Hamouma se déchire (61), et Khazri manque à nouveau la finition (67). La délivrance finit malgré tout par arriver, grâce au Tunisien encore et toujours, buteur en angle fermé. Geoffroy-Guichard se réveille, les locaux y croient de plus en plus, mais Hwang réussit un bel exploit pour climatiser tout le stade. Et permettre à Bordeaux de respirer, un peu, grâce aussi à un sauvetage incroyable de Pembélé (90+1).Oui, les miracles existent. Et les Verts auront bien besoin d'en avoir un pour enfin lancer leur saison.