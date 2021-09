Bleues : Diacre se passe de Henry et Le Sommer

La liste des joueuses retenues par Corinne Diacre pour les matchs Grèce – France et Slovénie – France #FiersdetreBleues pic.twitter.com/jUYwVucEUa — Équipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 9, 2021

DM

Des absences plus si étonnantes Ce jeudi matin, Corinne Diacre a dévoilé le nom des 25 joueuses qui participeront aux premiers matchs de qualification pour la Coupe du monde 2023, en Grèce le 17 septembre et en Slovénie quatre jours plus tard. Dans cette liste - à dix mois de l'Euro en Angleterre - ne figurent pas les noms d’Amandine Henry et d’Eugénie Le Sommer, qui pèsent tout de même 268 sélections à elles deux. Et pourtant, cette non-convocation n’est pas tant une surprise que ça.Henry n’a plus été retenue depuis novembre 2020 et est toujours en conflit avec Diacre. La sélectionneuse a tenté de justifier l’absence de la Lyonnaise :Quant à Le Sommer (blessée pour le match face à l'Allemagne en juin), son prêt aux États-Unis dans le club d’OL Reign n’a passur la décision de la sélectionneuse., avait expliqué Le Sommer dans un entretien àen mai dernier.Il semblerait que Diacre en ait décidé autrement.