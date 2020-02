Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque lundi, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l'application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ AS Merpins (vs Champniers : 2-1) - Régional 3 (Nouvelle-Aquitaine)

2/ Sud Gatine (vs Auge Azay : 0-2) - Départemental 3 (Nouvelle-Aquitaine)

3/ Hasparren (vs Osses : 1-1) - Départemental 3 (Nouvelle-Aquitaine)

4/ Saint Pantaleon AS (vs F.C.C.F : 2-1) - Départemental 3 (Nouvelle-Aquitaine)

5/ FC Mascaret (vs Carbon Blanc : 3-1) - U19 Régional 2 (Nouvelle-Aquitaine)

La marche à suivre pour cela ?



1) Télécharge l'app gratuite Rematch en te rendant à cette adresse : https://www.rematch.tv/app.

2) Capture les highlights des matchs

3) Propose tes meilleures vidéos depuis l'app

Sans plus attendre, voici la sélection concoctée pour la journée qui met en avant le foot amateur et l'application qui capte ses moments les plus marquants :On démarre avec une bonne grosse frappasse des familles à 25 mètres. Vous apprécierez également le petit pont au départ de l’action. En face, y’avait dix plots, faut dire…Qui a dit qu’un gardien n’était qu’une feignasse qui ne participait pas au jeu ? Le portier de Sud Gatine envoie un gros dégagement loin devant qui se transforme en passe décisive. L’attaquant n’a plus qu’à contrôler et armer une reprise digne d’un grand numéro 9. Bon, en revanche, chez le portier adverse, il n’y a rien qui va sur le plongeon.Le cameraman avait senti le but. Mais pas la frappe zlatanesque. Un coup franc comme on les aime. Petite combinaison entre deux joueurs d’Hasparren et une grosse frappe en force en pleine lucarne. Rien de mieux.Le traditionnel cachou qui vient nettoyer la lunette adverse, que le goal ne peut que suivre du regard. Les recruteurs de Bundesliga seraient déjà sur le dossier…Le fameux corner direct qui lobbe tout le monde, même si on sait tous que c’était involontaire. En revanche, le gardien va devoir retravailler un tout petit peu son jump ! Allez hop, une leçon privée avec Anthony Lopes et c’est reparti.Toutes nos félicitations à eux pour ces buts en folie. Et à la semaine prochaine, avec vous à leur place, qui sait ?