Best of des buts amateurs (+ le gros fail) du week-end !

Elles vous avaient manqué ? Les voici de retour ! Retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l'application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ Avenir Sportif le Puy Saint Bonnet (vs Hirondelle Football : 2-1) - Coupe de la Loire (Pays de la Loire)

2/ Bergerac Périgord (vs Boe Bon Encon : 6-1) - Championnat U16 (Nouvelle-Aquitaine)

3/ US Pons (vs Jonzac St Germain : 1-0)- D2 (Poitou-Charentes)

4/ Vertou USSA (vs En Avan Guingamp : 2-1) - U17 Nationaux (Pays de la Loire)

5/ Labenne OSC (vs Saint Perdon : 3-0) - Coupe des Réserves (Nouvelle-Aquitaine)

La marche à suivre pour cela ?



1) Télécharge l'app gratuite Rematch en cliquant ici.

2) Capture les highlights des matchs

3) Propose tes meilleures vidéos depuis l'app

Sans plus attendre, voici la sélection concoctée par la journée qui met en avant le foot amateur et l'application qui capte ses moments les plus marquants La remise de Giroud pour Griezmann… Poteau rentrant ! Pardon on s’emballe. Pourtant, le but du Puy Saint Bonnet en a des airs. Grâce notamment à une belle remise et cette frappe, l'AS PSB poursuit son parcours et rallie le troisième tour de Coupe des Pays de la Loire sur la pelouse de l'Hirondelle Saint-Julien Concelles. Mention spéciale pour le bruit des cages qui tremblent.Du Salah dans les jambes. Si les U16 de Bergerac Périgord ont étrillé Boé Bon Encontre (6-1), c’est notamment grâce à ce sympathique slalom. Du gauche, le jeune Bergeracois élimine deux joueurs avant de faire la misère au gardien et de marquer dans le but vide.Cap sur la Charente, mais pas en charentaises. Avec l'équipe de l'US Pons et son numéro 7 en protaganistes principaux. L'action ? Une frappe depuis l'entrée de la surface que n'aurait pas reniée Cristiano Ronaldo. Une pensée pour le gardien de Jonzac, fautif bien que masqué.» Ascenseur émotionnel pour les supporters du Vertou USSA. Parti tête baissée avec pour objectif de dribbler toute la défense, l'attaquant du club ligérien est passé à deux doigts de se prendre une soufflante par son coach. C’était sans compter sur le goal de Guingamp qui se foire totalement en laissant passer la balle sous ses jambes. Classique Kepa.Unbien léché, une remise derrière le pied d'appui suivi d’un tir feuille-morte à laqui lobe le gardien adverse. Il n’y a pas à dire, l'entraîneur du Labenne OSC a dû se taper des heures de visionnage du FC Barcelone fin 2000's-début 2010's. Petite pensée pour le défenseur du St-Perdon qui a perdu son âme suite à son tacle de boucher totalement foiré sur le buteur : on est avec toi dans cette épreuve.Toutes nos félicitations à eux pour ces buts et actions en folie. Et à la semaine prochaine, avec vous à leur place, qui sait ?