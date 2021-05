Benoît Millot va arbitrer la finale de la Coupe d’Arménie

Benoit Millot sera l'arbitre de la finale de la coupe d'Arménie qui opposera Ararat Yerevan à Alashkert demain à 17h. pic.twitter.com/JcjkN4ZMoH — Arménie Football (@ArmenieFootball) May 14, 2021

AL

L'arbitrage français enBenoît Millot, l'homme en noir aux 13 penaltys accordés en 17 rencontres de Ligue 1 cette saison, va aller faire des siennes au pays de Charles Aznavour. Le natif de Châtenay-Malabry (39 ans) a été désigné pour arbitrer la finale de la Coupe d'Arménie entre l'Ararat Erevan et Alashkert, prévue ce samedi à 17 heures ; il sera assisté par ses compatriotes Aurélien Drouet (32 ans) et Brice Parinet (33). Dans un souci d'impartialité, la Fédération arménienne de football (FFA) souhaite de plus en plus faire appel à des arbitres étrangers lors des rencontres à enjeu, à l'image de ce qui peut se faire en Grèce ou à Chypre depuis quelques temps.Ce n'est pas un secret, les affaires de matchs truqués sont légion en Arménie : rien qu'en juillet dernier, la seconde division avait été arrêtée et cinq clubs exclus et suspendus pour une durée de deux ans. Dans la même veine, le (Jacques) Shirak Gyumri, pensionnaire de l'élite, avait été embourbé dans une sombre histoire de corruption de joueurs du Banants Erevan (devenu FC Urartu), écopant de points de pénalités et de sanctions financières salées.En vertu de l'hospitalité arménienne, combien de caisses d'eau-de-vie locale recevra notre représentant français ?