Benjamin Epps : « Je me prenais pour Ruud van Nistelrooy »

Libreville, Johannesbourg, Montpellier, Bar-le-Duc. Peu importe d'où (re)vient Benjamin Epps, la réalité est là : en 2021, le Gabonais fait partie des rappeurs francophones les plus excitants du circuit. Celui qui est tombé amoureux du foot en 2002 grâce à Hidetoshi Nakata glisse naturellement quelques références plutôt sorties des sentiers battus dans ses textes : du préparateur physique du Bayern à Rashidi Yekini en passant par les matchs de la Lazio. Entretien avec un homme qui prévient : « Le meilleur rappeur de France est pygmée. »

« J'ai joué pieds nus jusqu'à mes 13 ans. Pour faire les buts, on faisait 4 pas pour mesurer, et ensuite on allait chercher des chutes de bois à la menuiserie pour faire les poteaux. »

« Eric Mouloungui est le genre de mec qu'on aime bien au Gabon. Passements de jambes, nonchalance... C'est d'ailleurs pour cela qu'il n'a pas explosé, il n'était pas assez professionnel. »

« Les footballeurs doivent nous envier notre liberté d'expression. Ils ne peuvent pas dire ce qu'ils veulent, sinon ils se font allumer ! "Tu prends tes millions et tu fermes ta gueule !" C'est comme ça que ça marche. »

En 2006, Zidane est critiqué par les Espagnols parce qu'il vient de prendre sa retraite, et face à eux en Coupe du monde, il sort une. Sur un passement de jambes, il prend à contre-pied Casillas. Et derrière, il fait un grand match face au Portugal en demi-finales, et une grande finale lors de laquelle il se passe ce dont tout le monde se souvient. Il sort à cause de son coup de tête. J'ai trouvé ça emblématique. C'était l'image que je voulais mettre dans la tête des gens. Zidane en 2006, c'est le contraste.Exactement. J'aime bien le sang.Mais c'était génial ! Même si avec la Coupe du monde à la clé, ça aurait été le top du top. Zidane, c'est un artiste. Il fallait qu'il quitte la scène sur un truc tragique. C'est ce que je retiens de Zidane en 2006.C'est que les gens aiment Zidane, mais que finalement, il ne contente pas tout le monde. Je n'ai pas envie d'être ce personnage hyper lisse, qui fait tout bien. Zidane prenait souvent des cartons rouges. C'était un joueur hyper calme, mais si tu le taclais, il te taclait en retour.C'était simplement une question de rime., parce que finalement la carrière de Ronaldinho au haut niveau a été courte. En gros, elle va de 2002, où il est la révélation du Mondial, à la finale contre Arsenal au Stade de France en 2006 avec Barcelone.En 2021, y a trop de dingueries. On vit une époque hyper difficile, chaque jour apporte son lot de surprises. Ça pourrait être Zemmour autant que Mbappé. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais bien faire « Sarkozy en 2007 » .En tant que droitier, je trouve que les gauchers ont quelque chose d'atypique. Comme s'ils étaient tous doués, ce qui n'est évidemment pas vrai, comme le prouve Benoît Trémoulinas, qui n'était pas ouf. Mais souvent, ce sont des artistes. Maradona, Adriano, Messi, Recoba... Bergkamp aurait mérité d'être gaucher.Messi est un super joueur, c'est un génie, mais ce n'est pas le meilleur. Je préfère Ronaldo, même si depuis deux ans, il est moins bon. Il a fait un Euro dégueulasse, où il n'a marqué que des penaltys et des. Mais je l'aime depuis toujours parce qu'il est hyper confiant, il croit en lui. Vous vous rappelez du quart de finale de Champions contre Wolfsburg au Bernabéu en 2016 ? Il met un triplé, le Real se qualifie après avoir perdu 2-0 à l'aller. Eh bien dès son entrée sur la pelouse, tu sentais qu'il savait ce qui allait se passer. Il avait le masque.À Messi, surtout. Ronaldo, quand tu vois son match contre l'Atlético au Juventus Stadium, il est chaud, c'est le sang ! Il aime le sang ! Il aime être dos au mur ! Il a beaucoup plus de personnalité que Messi.Pas du tout. Le PSG, à l'international, ça commence avec QSI, je préfère vous le dire. Je suis né et j'ai grandi au Gabon et là-bas, il n'y a pas beaucoup de fans du PSG. Alors qu'il y a beaucoup de fans de Marseille ! Incroyable. Ils sont pour l'OM à fond ! C'est seulement quand Pastore puis Ibrahimović sont arrivés que Paris a commencé à rayonner à l'international.La rue. À la maison, notre truc, c'était la musique. J'étais le seul à regarder le foot.C'était en 2002, j'avais 6 ou 7 ans. La Coupe du monde en Corée et au Japon. Je découvre Hidetoshi Nakata. Il avait un truc. La coupe de Cristiano avant Cristiano, les straps... Il était stylé. C'était le joueur glamour du Japon. À côté de ça, il y avait l'engouement autour du Sénégal ! Là, je me suis dit :Ensuite, je me suis fait rattraper par la réalité familiale. Bref, je suis tombé dans le foot par la télé. Ensuite, quand la télé s'éteint, en Afrique, tu vas dehors et tu as des enfants qui deviennent Drobga, Ibrahimović, etc. Moi, j'étais fan de Ruud van Nistelrooy. Je me prenais pour lui. Je passais ma main dans mes cheveux comme lui, c'était incroyable.La réussite, le rêve, parce qu'il joue dans des stades pleins toutes les semaines, qu'il est courtisé par les plus grands clubs et qu'il est gabonais. Après, il n'est pas né au Gabon, donc plein de gens n'arrivent pas à se figurer son parcours. Il est né à Laval, son père était pro, la voie semblait toute tracée. Ce qui fait qu'il n'a pas une énorme aura au Gabon. Pour moi, ça commence à marcher. Et au pays, il y a des gens qui peuvent dire :Bruno Ecuele Manga, qui jouait à Lorient (et aujourd'hui à Dijon). Stéphane N'Guéma, qui a gagné la Gambardella avec Rennes en 2003, aussi. Lui, c'était vraiment un crack. Quand il prenait le ballon, il se passait forcément un truc. On peut parler également d'Eric Mouloungui, qui est le genre de mec qu'on aime bien. Passements de jambes, nonchalance... C'est d'ailleurs pour cela qu'il n'a pas explosé, il n'était pas assez professionnel.C'était totalement ce que vous imaginez. J'ai joué pieds nus jusqu'à mes 13 ans. Pour faire les buts, on faisait 4 pas pour mesurer, et ensuite on allait chercher des chutes de bois à la menuiserie pour faire les poteaux. Il n'y avait pas de filets, donc quand t'envoyais une frappe, il fallait célébrer le plus possible pour convaincre l'adversaire qu'il y avait but. Il n'y avait ni VAR, ni téléphones pour filmer, tout se jouait à l'éloquence. Ce qui fait que les rares fois où on est allés disputer des tournois inter-quartiers sur un vrai terrain en gazon, ça n'a jamais fonctionné pour moi.Je ne suis jamais allé voir un match à la Mosson. Pourtant, j'habitais à Celleneuve, à un arrêt de tram de la Paillade. C'est un peu la honte. En revanche, je faisais le ménage pour le club de rugby, comme job d'étudiant, et je suis tombé nez à nez avec Fulgence Ouedraogo. Impressionnant, le mec ! Il n'a pas un brin de gras sur lui. On a fini par sympathiser.C'est exact. Moi, j'aurais aimé être footballeur parce que tous les week-ends, tu as la garantie qu'il y aura du monde au stade. Les gens vont te voir, tu n'as pas besoin de promo, même si tu joues pour Ajaccio. Si t'es bon, même dans un petit club, tu vas te montrer et peut-être signer à Valence en fin de saison. Et nous, les rappeurs, on kiffe ça. J'aimerais me montrer tout le temps, que les gens m'acclament sans que j'aie à faire une tournée. De leur côté, les footballeurs doivent nous envier notre liberté d'expression. Ils ne peuvent pas dire ce qu'ils veulent, sinon ils se font allumer, c'est hyper politique !C'est comme ça que ça marche.