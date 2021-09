Benfica échappe au coup de chaud face au Dynamo

Dynamo Kiev (4-4-2) : Boyko - Kedziora, Zabarnyi, Syrota, Mikolenko - Tsygankov (Karavaev, 76e), Sydorchuk, Shaparenko, de Pena (Verbić, 76e) - Buyalski, Shkurin (Garmash, 59e). Entraîneur : Mircea Lucescu.



SL Benfica (4-4-2) : Vlachodimos - Rodrigues, Vertonghen, Otamendi, Gilberto (Lazaro, 59e) - Grimaldo, Weigl, Mario (Taarabt, 85e) - Rafa (Pizzi, 90e), Yaremchuk (Darwin, 59e), Everton (Radonjić, 59e). Entraîneur : Jorge Jesus.

QB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un 0-0 loin d'être nul.Le SL Benfica et le Dynamo Kiev se sont quittés sur un score de parité dans le groupe E. Les Aigles ont eu la maîtrise du ballon et ont globalement dominé, mais Denys Boyko a tenu son rôle de dernier rempart, répondant présent face à son compatriote Roman Yaremchuk (41, 55). Les retrouvailles de l'avant-centre avec son club formateur ont d'ailleurs tourné court puisqu'il a été remplacé avant l'heure de jeu pour dynamiser l'attaque lisboète. Les entrées de Darwin Núñez et Nemanja Radonjić n'y ont toutefois rien changé.Si Everton (34) et Rafa (40) ont fait passer d'autres frissons, le Dynamo a su montrer les crocs, notamment quand le coup franc de Mykola Shaparenko a forcé Odysseas Vlachodimos à la parade (9). Il a d'ailleurs fallu un miracle aux visiteurs pour ne pas perdre cette rencontre dans le temps additionnel. Le leader du championnat ukrainien a en effet poussé son adversaire dans ses retranchements. En l'espace de deux minutes, le Dynamo a trouvé une barre transversale et un poteau, est tombé sur deux parades de grande classe de Vlachodimos et s'est vu refuser un but de Shaparenko pour hors-jeu.Finalement, un point, c'est déjà bien.