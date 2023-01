Ben Yedder voit triple et Monaco éparpille Ajaccio

Monaco (4-4-2) : Nübel - Vanderson, Disasi (Sarr, 71e), Maripán, Caio Henrique - Diatta, Fofana, Camara (Matazo, 46e), Golovin (Jakobs, 61e) - Ben Seghir (Embolo, 61e), Ben Yedder (Boadu, 71e). Entraîneur : Philippe Clement.



Ajaccio (5-4-1) : Leroy - Youssouf, Mayembo (Avinel, 46e), Gonzalez, Vidal, Diallo (Alphonse, 64e) - Bayala, Mangani, Chabrolle, Nouri (Botué, 64e) - Belaïli (Moussiti-Oko, 46e). Entraîneur : Olivier Pantaloni.

Une fin de week-end corsée pour l'ACA. Frustré à Lorient mercredi , Monaco a passé ses nerfs sur Ajaccio ce dimanche après-midi (7-1). En débarquant sur le Rocher avec cinq défenseurs et un seul attaquant, l'objectif de Pantaloni était assez clair : conserver le plus longtemps possible le 0-0. Dommage pour lui, ses ouailles n'ont pas tenu plus longtemps qu'un gosse face à une boîte de bonbons. Disasi, sur le premier corner de la partie, et Diatta, après une offrande de Caio Henrique, lancent idéalement l'ASM. Brièvement remis en jeu par un caramel de Belaïli, à la suite d'une perte de balle de Maripán, les Corses subissent ensuite la loi de Ben Yedder. Titularisé pour la première fois depuis la débâcle face à Rodez en Coupe de France , le capitaine monégasque plie l'affaire de deux pions du gaucheavant de s'offrir un triplé sur penaltyAu retour des vestiaires, l'ACA peine à véritablement s'approcher des cages de Nübel et ne parvient pas à profiter des quelques miettes laissées par l'ASM. En face, les joueurs de la Principauté relâchent leur étreinte et se contentent de contrôler la gonfle tout en permettant à Clement de faire tourner son effectif. Habitué à figurer dans le onze du Belge, Embolo, à peine sorti du banc, dévie une reprise de Diatta pour faire gonfler l'addition. En toute fin de match, le Suisse chipe le cuir dans les pieds de Gonzalez avant d'ajuster Leroy d'un piqué du droit pour planter son dixième pion de la saison en Ligue 1. À la mi-saison, les Monégasques s'accrochent à la quatrième place pendant que les Corses s'enfoncent dans la zone rouge.Avec la pire attaque et la pire défense du championnat, la mission risque d'être compliquée pour l'ACA.