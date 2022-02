Belgique : La commission d’arbitrage reconnaît une erreur lors de Standard-Cercle Bruges

FP

Faute avouée...Samedi 5 février, 90+3, Moussa Sissako pense offrir la victoire au Standard de Liège face au Cercle Bruges. Seulement, après visionnage de la VAR, le but est finalement refusé, pour une position de hors-jeu supposée du défenseur malien et les deux équipes se quittent dos à dos (1-1). L’affaire aurait pu en rester là, mais le dossier a été rouvert par le département d’arbitrage de la Pro League ce lundi.Son verdict, indiqué dans un communiqué, se veut clair et sans appel :De son côté, le Standard avait déjà exprimé son mécontentement dès dimanche et annoncé porter réclamation pour tenter de récupérer ses deux points, injustement, perdus sur le terrain.Vont-ils maintenant à moitié pardonner ?