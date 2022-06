Battus par Israël, les Bleuets sont éliminés de l'Euro U19 en demies

Lo-Tutala - Zoukrou (Bonny, 35e), Camara, Touré - Pereira, Bondo (Diouf, 59e), Adeline (Ba, 59e), Da Silva, Varela - Tchaouna, Virginius (Cisse, 88e). Sélectionneur : Landry Chauvin.



Tzarfati - Faingold, Lemkin, Edri, Revivo - Madmon, Kanzapolsky (Nawi, 69e) - Abed (Tomer, 57e), Gloch (Yifrah, 82e), Lugasi (Edri, 82e) - Ebraheim (Turgeman, 59e). Sélectionneur : Ofir Haïm.

AEC

Les Bleuets ont payé cash leur très mauvais début de match et quittent donc cet Euro U19 sur une défaite 1-2 contre Israël en demies. Après un parcours sans faute jusqu'alors, les jeunes de Landry Chauvin se sont laissés prendre au piège par une équipe israélienne qui n'a jamais cessé de croire en ses chances.Dès la 4minute de jeu, les Bleu et Blanc avaient donné le ton. Sur un mauvais dégagement de Lo-Tutala, Israël est la première à se créer une occasion dans cette rencontre et contraint le portier de Tottenham à revenirdans ses cages pour sauver les Bleus de sa propre erreur. S'ensuivent des phases stériles de possession, où les Français ne parviennent pas à passer le très solide rideau défensif israélien. Un manque de tranchant qui finit par coûter très cher aux Bleuets. Sur un bon ballon envoyé dans le dos de Zoukrou, Gloch centre et force l'erreur fatale d'Isaak Touré, qui trompe son propre gardien en taclant le cuir dans ses cages. S'en est trop pour Landry Chauvin, qui sort immédiatement le joueur de Troyes pour repasser à quatre derrière (35). Un rappel à l'ordre de la part du sélectionneur qui ne sert à rien.De retour des vestiaires, les Bleus se font de nouveau surprendre sur la première offensive israélienne (48). On croit en un semblant de réveil tricolore lorsque Florent Da Silva envoie une frapasse sur la barre, mais c'est parfaitement détourné par le portier adverse (54). Et la sentence arrive : sur un formidable corner, Kancepolsky saute plus haut que la charnière française, pourtant pas en reste niveau taille. Après avoir fait entrer les derniers joueurs offensifs qui restaient sur le banc, un esprit des'installe enfin, et Virginius réussit sa spéciale frappe enroulée au second poteau. Malgré de multiples essais (et ratés) rennais en fin de rencontre par Diouf (65) ou Tchaouna (75et 79), le score ne bouge plus.Les Bleuets ne répéteront donc pas l'exploit de la fameuse génération Mbappé. De toute façon, leur coach avait dit qu'il était déjà content d'être arrivé jusqu'en demies.