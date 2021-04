Bastia célèbre sa montée avec une défaite

1

Bastia (4-3-3) : Vincensini - Assignon, Guidi, Le Cardinal, Bocognano - Guilbert, Diongue, Vincent - Ben Saada, Robic, Schur. Entraîneur : Chabert.



Annecy (4-4-2) : Delecroix - Garby, Gonçalves, Mendy, Ruque - Tamba, Fillon, Wadf, Rocchi - Spano, Alfarela. Entraîneur : Chay.

Une montée, et rien d'autre.Officiellement en Ligue 2 depuis ce mercredi et la défaite d'Orléans, Bastia a fêté ça avec une défaite lors de la 32journée de National. Contre Annecy, le Sporting a en effet concédé un mauvais résultat sans se montrer vraiment dangereux tout au long de la rencontre. Peu d'occasions, peu d'actions dangereuses et peu de rythme : les Corses, qui n'ont pas pris de risques, n'ont pas réussi à éviter la contre-performance.Pas si illogique, les visiteurs ayant joué leur chance à fond et ayant inscrit la seule réalisation de la rencontre en fin de match par El Jaouhari sur un centre en retrait. Avec ce revers, les Corses restent à égalité avec Quevilly sur le trône (sans compter leur meilleure différence de but) dans leur quête de titre. Et ce, une semaine avant l'opposition contre QRM ressemblant à une finale. Tranquilles et sereins en apparence, les insulaires n'ont donc pas assuré leurface à un adversaire pourtant à leur portée.La fatigue des festivités, sans doute.