Barcelone enchaîne en pulvérisant la Real

768 - Lionel Messi ?? is making his 768th appearance for @FCBarcelona in all competitions (661 goals and 263 assists), becoming the player with the most appearances for the club (Xavi Hernández, 767). Historic. pic.twitter.com/iYiCt6A2mZ — OptaJose (@OptaJose) March 21, 2021

Real Sociedad (4-3-3) : Remiro - Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Merquelanz - Merino, Zubimendi, Guevara - Oyarzabal, Isak, Portu. Entraîneur : Alguacil.



Barcelone (3-4-1-2) : Ter Stegen - Mingueza, De Jong, Lenglet - Dest, Pedri, Busquets, Alba - Messi - Dembélé, Griezmann. Entraîneur : Koeman.

Le voilà, le Barça qu'on aime.Sur la pelouse de la Real Sociedad, Barcelone a littéralement explosé son adversaire lors de cette 28journée de Liga pour obtenir sa cinquième victoire de rang en championnat et aligner sa dix-huitième partie sans défaite dans la compétition. Ce qui permet auxde récupérer leur place de dauphin et de rester dans la roue de l'Atlético de Madrid, leader avec quatre points d'avance. Pour couronner le tout, Messi en a profité pour dépasser Xavi et devenir le joueur le plus capé de l'histoire de son club.Sur le terrain, les visiteurs ont rapidement imposé leur loi malgré une première occasion d'Isak stoppée par Ter Stegen. Dominateurs, les Catalans ont touché la barre transversale par Dest juste avant l'ouverture du score d'un Griezmann au rebond d'une tentative de Dembélé. Et si Ter Stegen s'est encore interposé devant Isak afin d'éviter l'égalisation, c'est Dest qui a imité son partenaire en signant le break (passe décisive de Messi) en fin de première période. L'Américain a remis ça dès le retour des vestiaires en reprenant un centre d'Alba, puis Busquets a servi lapour la quatrième réalisation du Barça, alors que l'heure de jeu n'était pas encore passée. 0-4, et même 0-5 à la suite du but de Dembélé sur un exploit personnel. Les locaux, dont la tactique en contre n'a pas payé, ont tout de même sauvé l'honneur en fin de rencontre par Barrenetxea d'une praline en lucarne... avant de voir le set se clôturer par un doublé de Messi, l'Argentin achevant un somptueux mouvement collectif.Attention, less sont (presque) de retour...