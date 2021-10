Dieng aurait été victime de cris de singes à Rome

5

#LAZOM Donc bien entendu c’était bien des cris de singes des supporters de la Lazio qui ont accompagné l’entrée de Bamba Dieng. Jorge Sampaoli interrogé à ce sujet avoue ne pas les avoir entendu... mais nous si. Quelle honte !@OM_Officiel @maritimamedias #TeamOM @EuropaLeague pic.twitter.com/DiuHKMgD2D — Karim Attab (@karimattab1) October 21, 2021

[#LazioOM] À la suite de la présomption de cris racistes à l’encontre de nos joueurs, le club rappelle qu’il condamne fermement toute forme de discrimination. L’OM se réserve le droit de déposer plainte dans l’hypothèse où l’UEFA viendrait à confirmer ces graves accusations. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 21, 2021

Il n'y a pas que le fauconnier qu'il faut virer à la Lazio...Lors de son entrée en jeu à la 61minute du match entre la SS Lazio et l'OM (0-0) , Bamba Dieng aurait été victime de cris de singe de la part de supporters de la Lazio. Plusieurs journalistes présents en tribune disent avoir entendu ces cris à l'encontre du Sénégalais et auraient donné l'alerte. De leur côté, le club marseillais (qui a réagi dans la soirée) et l'UEFA n'ont rien inscrit dans le rapport, mais ont indiqué qu'ils réécouteraient attentivement l'ambiance du match pour déterminer s'il y a bien eu des cris de singe ou non. Arrivés en conférence de presse d'après-match, Jorge Sampaoli et Pau López ont indiqué ne pas les avoir entendus depuis la pelouse.Le problème est récurrent en Italie et se produit presque chaque week-end, ce qui avait forcé le président de la fédération italienne Gabriele Gravina à envisager des mesures drastiques contre leurs auteurs