Complètement Dieng !

Vainqueur de son duel face à l’AS Monaco (0-2), l’Olympique de Marseille doit son salut à un gamin de 21 ans : Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke Dieng. Auteur d’un doublé et d’une prestation remarquable, le jeune attaquant sénégalais a ainsi offert les trois points à son équipe, marquant des points après de son coach et des supporters. Pas mal pour un minot qui était plutôt destiné à donner un coup de main en N2.

Bamba Goal de Diambars

Par Adel Bentaha

67 minutes. Voilà le temps approximatif qu’il aura fallu a Bamba Dieng pour mettre Louis-II à ses pieds. En deux réalisations, le natif de Pikine (Sénégal) et son million d’habitants, a effectivement montré toute l’étendue de son talent à la France et fait honneur à la race des grands attaquants sénégalais. Ce n'était pourtant pas gagné, le minot de 21 ans trouvant le poteau à deux reprises en l'espace de quelques minutes en première période. Une soirée maudite, pour ce titulaire surprise ? Non, Dieng s'en est remis à son insouciance, celle d’un garçon peu enclin à lâcher l’affaire. Ainsi, à force de persévérance et sur un énième coup d’accélération, il a devancé Matsima pour ajuster Nübel et marquer son premier but en Ligue 1. Avant de remettre le couvert à l'heure de jeu en faisant parler la poudre à la suite d'un service délicieux d'Amine Harit. Cinq frappes, deux poteaux, deux buts,Ce samedi soir, en Principauté, Cheikh Bamba Dieng est né une seconde fois.Les plus assidus n’auront cependant pas découvert le talent du jeune homme en cette cinquième journée de Ligue 1. Le 10 février dernier, Bamba Dieng s’illustrait en effet à l’Abbé-Deschamps en inscrivant le deuxième but des siens, à l’occasion d’un 32de finale de Coupe de France, certainement oublié de beaucoup. Un premier éclair, sorti des crampons de celui que le pays de la Téranga avait appris à connaître une année auparavant. Formé chez lesdes Sonacos de Diourbel, Dieng prend son envol à l’été 2014. Engagé par l’académie de Diambars, il y signe son premier contrat en 2017, à 17 ans justement. Après quelques apparitions en équipe première vient la consécration. Buteur incontournable et chouchou du président Saer Seck, il débarque sur le devant de la scène. Promu en D1 avec son club à l’occasion de la saison 2019-2020, Dieng fait basculer sa carrière en pleine pandémie.Inscrivant la jolie bagatelle de douze pions en quatorze apparitions pour sa première saison dans l’élite, il frappe fort chez les grands. Désigné meilleur buteur du championnat à la suite de son interruption, Bamba devient « Bamba Goal » . Il n’a que 20 ans. Cerise sur le gâteau ? Cette même saison, un partenariat est signé entre Diambars et l’OM, permettant chaque année à la formation de Saly d’envoyer deux de ses joueurs au sein de la réserve phocéenne. Sans débats, ni discussions, Dieng est le premier élu. Débarqué sur la Canebière au mois d’octobre 2020, il grossit les rangs du groupe évoluant en National 2, alors sous la houlette de Nasser Larguet., expliquait l'intérimaire de l'hiver dernier.Bonne pioche, alors que Pablo Longoria n'avait pas pu mettre la main sur un autre numéro 9 cet été, comptant notamment sur le Sénégalais pour gratter du temps de jeu. Doublure inattendue d’Arkadiusz Milik, le voici désormais dans la cour des géants, mis en lumière par les projecteurs de Monaco. Comme un prince.