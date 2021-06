Aymeric Laporte : « Il y a une campagne orchestrée contre moi »

Analyse, paris à prendre & meilleurs bonus : Retrouvez notre pronostic Croatie - Espagne sur le premier 8e de ce lundi ! MDR Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Grand jour pour Aymeric Laporte.Titulaire indiscutable avec ladepuis le début de l'Euro, et même auteur d'un but face à la Slovaquie (0-5), l'aventure de Laporte débute de la plus belle manière (ou presque) avec la sélection espagnole.Mais alors que le natif d'Agen pourrait retrouver la France en quarts de finale si l'Espagne se débarrasse de la Croatie et que les Bleus font le boulot contre la Suisse, le choix de Laporte continue d'être commenté et parfois critiqué. Dans une interview accordée à la, le joueur de Manchester City a tenu à réaffirmer sa position sur la question :Et quand on évoque ceux qui, côté espagnol, remettent en question cette nouvelle nationalité tout fraîche, Laporte va même plus loin :Ne manque plus qu'un nouveau coup de casque dans les filets croates ce lundi, et Aymeric Laporte aura fait taire tout le monde.