Avec un triplé de Messi, le Barça repasse leader

Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen - Semedo (Busquet, 23e), Piqué, Umtiti, Júnior Firpo - Roberto, De Jong, Arthur - Fati (Dembélé, 46e), Messi, Griezmann (L. Suárez, 73e). Entraîneur : Ernesto Valverde.



Celta de Vigo (5-3-2) : Blanco - Mallo, Olaza, Araújo, Aidoo, Junca - Lobotka (D. Suárez, 76e), Diop (Fernandez, 81e), Beltran - Sisto (Méndez, 64e), Aspas. Entraîneur : Óscar García.

Messi, Messi, Messi.Comme très souvent, le Barça de Valverde s'en est remis à Messi, auteur d'un triplé, pour faire la différence contre le Celta de Vigo (4-1). Après deux sorties décevantes contre Levante et le Slavia Prague , Barcelone devait impérativement s'imposer contre le dix-huitième au classement. Sauf qu'en face, il y a un entraîneur et une symbolique : nommé cette semaine entraîneur du Celta, Óscar García effectue sa grande première au Camp Nou, où il a passé plusieurs années. Le 5-3-2 de l'ancien technicien stéphanois gêne les Catalans qui ronronnent, mais qui ouvrent le score après une main d'Aidoo dans la surface et un penalty transformé par Messi (1-0, 23). Hors de question de se réveiller, les locaux retournent à la sieste et se font surprendre par un joli coup franc d'Olaza avant la pause (1-1, 42). Mais à ce petit jeu-là, Messi est bien le plus fort.À quelques secondes de la pause, l'international argentin répond au défenseur uruguayen en enveloppant lui aussi son coup franc dans la lucarne de Blanco pour redonner l'avantage aux troupes catalanes (2-1, 45+1). Rebelote au retour des vestiaires, quand dans une position similaire, Messi s'offre le trente-quatrième triplé de sa carrière sur un nouveau coup franc (3-1, 48). Vertigineux. Face au génie, difficile pour les hommes de García de faire un exploit - le Barça n'a plus perdu à la maison depuis 41 matchs -, surtout que Ter Stegen empêche Beltran de redonner espoir à Vigo. Après avoir croqué plusieurs occasions (deux pour Griezmann), le Barça se met à l'abri dans les derniers instants grâce à une frappe du droit de Busquets (4-1, 85). Un succès trompeur, tant le Barça n'aura pas séduit collectivement contre un relégable, mais permettant à Barcelone de revenir à hauteur du Real Madrid et de reprendre son fauteuil de leader.Valverde peut passer la trêve au chaud.